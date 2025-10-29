Weiterer Schlag gegen pädokriminelle Darknet-Plattformen
MÜNCHEN/BAMBERG – Der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (ZKI) und dem Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) ist ein internationaler Schlag gegen die Darknet-Plattformen „Videos Sebick“ und „Videos Yad“ gelungen. Die Plattformen boten gegen Bezahlung in Kryptowährungen Videos mit teils schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an.
Die Plattformen waren ausschließlich über das Darknet erreichbar und hatten insgesamt über 350.000 registrierte Nutzer. Das Angebot umfasste 21.324 Videodateien mit einer Gesamtabspieldauer von 660 Stunden, die fast 900.000-mal aufgerufen wurden. Ein monatliches Abonnement für den vollen Zugriff kostete 0,001 Bitcoin (derzeit etwa 95 Euro).
Festnahme des Betreibers
Die Ermittlungen ergaben, dass die Darknetseiten in Rechenzentren in Deutschland betrieben wurden. Als Betreiber konnte ein 38-jähriger peruanischer Staatsbürger mit Aufenthaltsort in Brasilien identifiziert werden. In Zusammenarbeit mit der Brasilianischen Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt wurde der Tatverdächtige im September 2025 in Foz do Iguacu (Bundesstaat Parana) festgenommen und befindet sich dort in Untersuchungshaft.
Nach der Festnahme wurden die Darknetseiten umgehend abgeschaltet und alle Videos auf dem eigenen Server sichergestellt, wodurch die weitere Verbreitung verhindert werden konnte. Die Ermittlungen richten sich nun auch gegen die Käufer und Konsumenten der Videos. Nach bisherigem Stand stehen auch Personen aus Europa und Deutschland im Verdacht, Nutzer der Plattformen gewesen zu sein.
