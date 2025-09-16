Weltkindertag im Wildpark an den Eichen
SCHWEINFURT – Anlässlich des Weltkindertages findet am Samstag, den 20. September 2025, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Rallye zu den Kinderrechten im Wildpark an den Eichen statt. Die Veranstaltung wird von der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt in Kooperation mit dem Kinderschutzbund und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ausgerichtet.
Alle Familien aus Stadt und Landkreis Schweinfurt sind herzlich eingeladen, an der Rallye teilzunehmen, um gemeinsam ein Zeichen für die Rechte der Kinder zu setzen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern zu verdeutlichen, dass auch sie besondere Rechte haben, die über die allgemeinen Menschenrechte hinausgehen. Der weltweite Weltkindertag erinnert an diese besonderen Rechte und den Schutz, den Kinder benötigen.
Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr wieder an den Wildpark an den Eichen, der als Ausrichtungsort für diesen besonderen Tag dient.
