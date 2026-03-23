Weltpremiere in Würzburg: Magnetpartikelbildgebung erstmals am Menschen angewendet
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – 131 Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen ist Forschenden der Julius-Maximilians-Universität (JMU) und des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) ein technologischer Durchbruch gelungen. Erstmals wurde die Magnetpartikelbildgebung (Magnetic Particle Imaging, MPI) erfolgreich am Menschen eingesetzt, um Gefäßstrukturen und den Blutfluss in Echtzeit sichtbar zu machen.
Das innovative Verfahren ermöglicht hochaufgelöste Aufnahmen des Gefäßsystems, ohne den Körper einer Strahlenbelastung auszusetzen. In einer Machbarkeitsstudie diente der Physiker Dr. Patrick Vogel, der maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war, selbst als Proband. Gemeinsam mit Dr. Viktor Hartung von der Radiologie des UKW demonstrierte er die Funktionsweise der Technologie am menschlichen Arm. Im Gegensatz zu klassischen Verfahren bietet MPI eine extreme Kontraststärke und eine hohe zeitliche Auflösung.
Das neue Bildgebungsverfahren im Detail:
-
Funktionsweise: MPI nutzt winzige magnetische Eisenoxid-Nanopartikel als Kontrastmittel, die in die Blutbahn injiziert werden.
-
Strahlungsfrei: Das Verfahren kommt vollständig ohne ionisierende Strahlung (wie Röntgenstrahlen) oder radioaktive Tracer aus.
-
Echtzeit-Darstellung: Durch die Detektion der Nanopartikel mittels spezieller Magnetfelder können dynamische Prozesse wie der Blutfluss direkt beobachtet werden.
-
Hoher Kontrast: Da das umliegende Körpergewebe kein Signal erzeugt, werden ausschließlich die markierten Bereiche ohne störendes Hintergrundsignal abgebildet.
Dieser Meilenstein markiert den Übergang der MPI-Technologie aus der physikalischen Forschung in die klinische Anwendung am Menschen und bietet großes Potenzial für die künftige Diagnostik von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!