Wenig zu holen für die Gewichtheber in Thüringen: AC 82 Schweinfurt unterliegt beim SV 90 Gräfenroda

GRÄFENRODA / SCHWEINFURT – Am 6. Wettkampftag der 2. Bundesliga mussten sich die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt beim Tabellenzweiten SV 90 Gräfenroda erwartungsgemäß mit 0:3 geschlagen geben. Trotz der deutlichen Punktniederlage von 463,0 zu 560,0 Relativpunkten überzeugte das Team mit einem geschlossenen Auftritt und einer hervorragenden Moral.

Ein besonderes Highlight des Abends war das Comeback von Coach Philipp Lendner, der nicht nur als Betreuer fungierte, sondern selbst an die Hantel ging und 62,0 Punkte beisteuerte. Fleißigste Punktesammlerin war Lena Bindrum mit starken 90,0 Punkten, dicht gefolgt von Maxi Bindrum (89,0) und Sophie Hügelschäffer (86,0). Auch wenn die Gastgeber aus Thüringen – unterstützt durch ihre international erfahrenen Nachwuchstalente – ihre Favoritenrolle souverän ausspielten, genossen die Schweinfurter die faire Atmosphäre und die guten Bedingungen vor Ort.

In der Tabelle belegt der AC 82 Schweinfurt nach diesem Auswärtskampf weiterhin einen soliden Mittelfeldplatz. Christopher Ott (69,0 Punkte) und Julia Metzger (67,0 Punkte) komplettierten das ordentliche Mannschaftsergebnis, das trotz kleinerer Schwierigkeiten beim Ausstoßen erzielt wurde. Das Team nutzt die gewonnenen Erfahrungen nun für die Vorbereitung auf den nächsten Heimkampf am 21. Februar gegen den TB 03 Roding II.

Das könnte Dich auch interessieren: RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu