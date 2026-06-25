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Wenn die Hitze zur Gefahr wird: Warnung und Tipps der Johanniter Unterfranken

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Wenn die Hitze zur Gefahr wird: Warnung und Tipps der Johanniter Unterfranken
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UNTERFRANKEN – Angesichts anhaltender Temperaturen über 30 Grad Celsius warnen die Johanniter aus Unterfranken vor den gesundheitlichen Risiken durch extreme Hitze. Insbesondere Kinder, Senioren und chronisch Kranke sind gefährdet. Es ist wichtig, hitzebedingte Notfälle frühzeitig zu erkennen und richtig zu reagieren.

Hitzebedingte Erkrankungen: Symptome und Erste Hilfe

Die Johanniter unterscheiden drei wesentliche Krankheitsbilder:

Erkrankung Ursache Typische Anzeichen Erste Hilfe
Hitzeerschöpfung Flüssigkeits- und Salzmangel durch Schwitzen Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, starkes Schwitzen, blasse/kühle Haut In den Kühlen bringen, trinken lassen, ausruhen; bei Bewusstlosigkeit: Notruf!
Sonnenstich Intensive Einstrahlung auf Kopf/Nacken Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, geröteter/heißer Kopf In den Schatten bringen, Kopf/Nacken kühlen, Oberkörper erhöht lagern
Hitzschlag Überhitzung (Körpertemp. > 40°C) Gerötete/trockene Haut, starke Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen Sofort Rettungsdienst alarmieren! Person in den Kühlen bringen und vorsichtig kühlen

Schutzmaßnahmen für heiße Tage

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Um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, empfehlen die Johanniter folgende Maßnahmen:

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  • Flüssigkeitszufuhr: Täglich zwei bis drei Liter Wasser trinken.

  • Kleidung: Leichte Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen.

  • Aktivitäten anpassen: Körperliche Anstrengungen in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen.

  • Pausen: Regelmäßige Aufenthalte im Schatten oder in kühlen Innenräumen einplanen.

Solidarität in der Nachbarschaft

Die Johanniter rufen dazu auf, besonders auf ältere Angehörige, alleinlebende Menschen und Nachbarn zu achten. Ein kurzer Anruf oder ein Besuch kann bei Hitze ein wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz sein.


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