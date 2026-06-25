Wenn die Hitze zur Gefahr wird: Warnung und Tipps der Johanniter Unterfranken
UNTERFRANKEN – Angesichts anhaltender Temperaturen über 30 Grad Celsius warnen die Johanniter aus Unterfranken vor den gesundheitlichen Risiken durch extreme Hitze. Insbesondere Kinder, Senioren und chronisch Kranke sind gefährdet. Es ist wichtig, hitzebedingte Notfälle frühzeitig zu erkennen und richtig zu reagieren.
Hitzebedingte Erkrankungen: Symptome und Erste Hilfe
Die Johanniter unterscheiden drei wesentliche Krankheitsbilder:
|Erkrankung
|Ursache
|Typische Anzeichen
|Erste Hilfe
|Hitzeerschöpfung
|Flüssigkeits- und Salzmangel durch Schwitzen
|Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, starkes Schwitzen, blasse/kühle Haut
|In den Kühlen bringen, trinken lassen, ausruhen; bei Bewusstlosigkeit: Notruf!
|Sonnenstich
|Intensive Einstrahlung auf Kopf/Nacken
|Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, geröteter/heißer Kopf
|In den Schatten bringen, Kopf/Nacken kühlen, Oberkörper erhöht lagern
|Hitzschlag
|Überhitzung (Körpertemp. > 40°C)
|Gerötete/trockene Haut, starke Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen
|Sofort Rettungsdienst alarmieren! Person in den Kühlen bringen und vorsichtig kühlen
Schutzmaßnahmen für heiße Tage
Um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, empfehlen die Johanniter folgende Maßnahmen:
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Flüssigkeitszufuhr: Täglich zwei bis drei Liter Wasser trinken.
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Kleidung: Leichte Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen.
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Aktivitäten anpassen: Körperliche Anstrengungen in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen.
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Pausen: Regelmäßige Aufenthalte im Schatten oder in kühlen Innenräumen einplanen.
Solidarität in der Nachbarschaft
Die Johanniter rufen dazu auf, besonders auf ältere Angehörige, alleinlebende Menschen und Nachbarn zu achten. Ein kurzer Anruf oder ein Besuch kann bei Hitze ein wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz sein.
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