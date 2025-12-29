Wenn Du denkst, Du bist nur kurz weg: Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Am zweiten Weihnachtstag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der Einbrecher am Freitag in der kurzen Zeit zwischen 18:10 Uhr und 19:00 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Rochesterstraße. Die Hausbewohner waren gerade außer Haus.

Der Unbekannte gelangte durch die gewaltsam geöffnete Terassentür in das Haus und suchte in den Wohnräumen nach Beute. Er nahm Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro an sich und konnte flüchten.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Auch Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.