Wenn Nachwuchsarbeit Wurzeln im Unternehmen schlägt
ABTSWIND IM LANDKREIS KITZINGEN – Das Unternehmen Kräuter Mix freut sich über drei erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse und die direkte Übernahme aller Absolventen in ein festes Arbeitsverhältnis. Melanie Ritz, Max Weickert und Pascal Schüll starteten ihre Ausbildung im September 2023 und verstärken ab sofort mit ihren frischen Fachkenntnissen die Abteilungen Einkauf, Wareneingang und Lagerbuchhaltung.
Besonders hervorzuheben ist die Spitzenleistung von Pascal Schüll, der seine Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit der Traumnote 1,3 abschloss. Für seinen Berufsschulabschluss mit 1,0 als Klassenbester wurde er mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet und erhielt ein Stipendienangebot für künftige Weiterbildungen. Bei Kräuter Mix übernimmt er nun eine wichtige Rolle als Key User für das neue ERP-System. Auch Melanie Ritz überzeugte als frischgebackene Industriekauffrau im IHK-Gremium und bringt ihr Wissen nun im Einkauf für Heilkräuter und Teezutaten ein, während Max Weickert als Fachkraft für Lagerlogistik das Team im Wareneingang administrativ und operativ unterstützt.
Die Ausbilder Karsten Krauss und Roman Lange lobten die engagierte Zusammenarbeit und die persönliche Entwicklung des Nachwuchses. Für das Abtswinder Unternehmen ist die Förderung junger Talente ein fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Mit einer Übernahmequote von nahezu 100 Prozent bei Auszubildenden und dual Studierenden setzt Kräuter Mix ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige Personalstrategie und die langfristige Bindung von Fachkräften in der Region.
