Wenn Silvester zum Notfall wird: BRK-Rettungswagen rücken mitternachts alle 14 Sekunden aus
MÜNCHEN / SCHWEINFURT – Für den bayerischen Rettungsdienst markiert die Silvesternacht traditionell eine der einsatzintensivsten Schichten des gesamten Jahres. Während die Einsatzzahlen in einer normalen Nacht üblicherweise sinken, verzeichnet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) rund um den Jahreswechsel einen massiven Anstieg auf durchschnittlich 1.500 Rettungswagen-Einsätze.
Um dieser enormen Belastung gerecht zu werden, verdoppelt das BRK insbesondere in größeren Städten seine Kapazitäten, um Verletzungen durch Feuerwerk, Alkoholvergiftungen und Unfälle zeitnah versorgen zu können.
BRK-Landesarzt Dr. Florian Meier warnt eindringlich vor den oft dauerhaften Folgen eines unachtsamen Umgangs mit Pyrotechnik. Schwere Verbrennungen, Augenverletzungen und abgerissene Gliedmaßen sind in der Silvesternacht keine Seltenheit. Eine Auswertung der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestätigt diesen Trend: Zum letzten Jahreswechsel mussten bundesweit über 100 Personen aufgrund schwerer Brandverletzungen stationär behandelt werden – viermal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag.
Für den Ernstfall gibt das BRK wichtige Erste-Hilfe-Tipps: Kleinere Verbrennungen sollten kurz mit Leitungswasser gekühlt werden, während größere Brandwunden sofort ein Fall für den Notruf 112 sind. Bei abgetrennten Fingern ist es entscheidend, diese trocken in einem Beutel innerhalb eines Eiswasserbads zu lagern, um eine Chance auf eine spätere Replantation zu wahren. Bei Augenverletzungen sollten beide Augen verbunden werden, um das betroffene Auge ruhigzustellen.
Zusätzlich zu den Gefahren durch Feuerwerk bereiten Alkoholvergiftungen den Einsatzkräften Sorge. Bewusstlose Personen müssen umgehend in die stabile Seitenlage gebracht und warmgehalten werden, bis der Rettungsdienst eintrifft. Das Bayerische Rote Kreuz appelliert an alle Feiernden, den Jahreswechsel 2025/26 verantwortungsbewusst zu begehen, damit die Nacht ein Fest der Freude bleibt und nicht in der Notaufnahme endet.
