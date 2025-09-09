Wer braucht den sowas? – Hydraulischer Meißel von Bagger gestohlen

WÜRZBURG/SANDERAU – Über das vergangene Wochenende wurde am Theodor-Heuss-Damm der hydraulische Meißel eines Kleinbaggers gestohlen. Der Unbekannte entwendete das Anbaugerät, das fest mit dem Bagger verbunden war und einen Wert von rund 6.800 Euro hat. Aufgrund des hohen Gewichts gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren oder technische Hilfsmittel genutzt wurden.

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Montagmorgen, 09:00 Uhr. Bei dem entwendeten Meißel handelt es sich um ein gelbes Anbaugerät, das für Abbrucharbeiten verwendet wird und ganze 90 Kilogramm wiegt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.