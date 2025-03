Wer braucht denn sowas? – Grabstein von Grab entfernt – Gibt es Zeugen in Arnstein?

ARNSTEIN – Unbekannte Person entfernt Grabstein

In der Nacht vom 14. auf den 15. März 2025 begab sich eine bislang unbekannte Person auf den Friedhof in Arnstein und entfernte einen kleinen Grabstein mit Gravur von einem Grab. Der Stein wurde später in einem angrenzenden Grüngutcontainer gefunden und der betroffenen Familie zurückgegeben.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Rufnummer 09353/9741-0 melden.