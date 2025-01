Wer hat die Verursacherin gesehen? – Unfall an der Sieben-Schmerz-Kapelle in Wollbach

BURKARDROTH, OT WOLLBACH – Die Polizei sucht nach einem beschädigten blauen Auto mit Kissinger Kennzeichen und der Fahrzeugführerin, die am Sonntagnachmittag einen Unfall an der Sieben-Schmerz-Kapelle verursacht hat und anschließend unerlaubt vom Unfallort geflohen ist.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 15:00 und 15:20 Uhr in der Rhönstraße zwischen Wollbach und Premich. Ein blauer Pkw prallte gegen das Eingangstor sowie den Torpfosten der Sieben-Schmerz-Kapelle. Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug leicht rauchte und eine Frau am Unfallort anwesend war. Diese lehnte Hilfsangebote ab, schickte die Helfer weg und entfernte sich schließlich mit ihrem beschädigten Fahrzeug, ohne den Schaden zu melden oder zu regulieren.

Der entstandene Sachschaden an der Kapelle wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Alter: 40 bis 50 Jahre

40 bis 50 Jahre Haare: Schwarze, schulterlange, glatte Haare

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.