Wer hat etwas gesehen? Unbekannter macht Spritztour mit Laderaupe
WÜRZBURG – In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen hat ein Unbekannter eine Laderaupe entwendet und für eine Spritztour genutzt. Dabei wurden Sachbeschädigungen an einem Verkehrsschild sowie auf einem Feld verursacht. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen unbefugtem Gebrauch des Fahrzeugs und Sachbeschädigung aufgenommen.
Der Täter schlug in der Oberdürrbacher Straße die Fahrerscheibe der abgestellten Laderaupe ein und startete diese offenbar mit einem mitgebrachten Schlüssel. Anschließend fuhr er im näheren Umfeld umher, beschädigte ein Verkehrsschild und fuhr auf den weiterführenden Flurweg sowie die angrenzenden Felder. Dort schob er mit der Schaufel der Laderaupe Erdreich auf die Felder und den Weg. Nach seiner Fahrt stellte der Unbekannte die Laderaupe auf einem Abraumberg ab.
Die Polizei Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!