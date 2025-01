Wer hat geschossen? Projektil beschädigt Fenster – Polizei ermittelt

MÜNNERSTADT – Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Unbekannter unsachgemäß mit einer Kurzwaffe hantiert. Ein abgefeuertes Projektil beschädigte hierbei die Fensterscheibe eines Mehrparteienhauses. Es wurden weder Personen verletzt noch unmittelbar gefährdet. Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kissingen führen nun Ermittlungen, um den Verantwortlichen festzustellen.

Am Mittwoch, zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr, durchschlug das Projektil einer Kurzwaffe die Außenscheibe eines zweifach verglasten Fensters einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Die Anwohner waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Zimmer und wurden somit weder verletzt noch befanden sie sich in unmittelbarer Gefahr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Schuss aus größerer Entfernung und nicht direkt auf das Anwesen abgegeben wurde. Ein Zusammenhang mit der Silvesternacht wird vermutet.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen übernommen und leitet derzeit alle notwendigen Maßnahmen ein, um den Verantwortlichen für die Schussabgabe zu ermitteln.