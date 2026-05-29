Wer kann Hinweise geben? – Kripo fahndet mit Überwachungsbildern nach Einbrecher-Trio
DITTELBRUNN – Nach einem dreisten Blitzeinbruch in ein Einfamilienhaus in Dittelbrunn schöpfen die Strafverfolgungsbehörden alle rechtlichen Mittel aus. Das Trio erbeutete innerhalb von nur zehn Minuten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Da die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, fahnden die Staatsanwaltschaft Würzburg und die Kriminalpolizei Schweinfurt nun mit Bildern aus der Videoleitung nach den drei Männern.
Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag (22. Mai 2026) in der Dittelbrunner Lindenstraße.
Blitz-Einbruch am späten Nachmittag
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gingen die Täter äußerst koordiniert und schnell vor. Im kurzen Zeitfenster zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr näherten sich die drei Männer dem Einfamilienhaus. Sie knackten ein Fenster und drangen so in die Wohnräume ein.
Drinnen durchwühlten sie das Hab und Gut der Eigentümer und stießen auf Bargeld sowie wertvollen Schmuck – der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Mit der Beute gelang dem Trio im Anschluss die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm noch am selben Abend die Arbeit am Tatort, sicherte akribisch Spuren und befragte erste Nachbarn.
Wohnungseinbruch ist ein Verbrechen: Polizei bittet um Mithilfe
Dass im aktuellen Fall eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern eingeleitet wurde, unterstreicht die Schwere der Tat. Ein Einbruch in ein dauerhaft genutztes Wohnhaus ist kein einfaches Vergehen mehr:
Rechtlicher Hintergrund: Seit einer Gesetzesverschärfung gilt der Wohnungseinbruchdiebstahl als Verbrechen und wird vom Gesetzgeber mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet.
Da die Auswertung einer privaten Überwachungskamera brauchbares Bildmaterial der Verdächtigen lieferte, erhoffen sich die Ermittler nun den entscheidenden Durchbruch durch Hinweise aus der Bevölkerung.
Täterbeschreibungen der Gesuchten
Die drei per Kamera erfassten Männer werden wie folgt beschrieben:
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Täter 1: ca. 25 Jahre alt, kurze Haare. Bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke, einer beigen Hose und schwarzen Schuhen.
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Täter 2: ca. 30 Jahre alt, kurze Haare. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer auffälligen blauen Trainingshose mit weißen Seitenstreifen und schwarzen Turnschuhen.
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Täter 3: ca. 25 Jahre alt, schulterlange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover (mit markanter weißer Aufschrift), einer grauen Hose und schwarzen Turnschuhen.
Zeugenaufruf
Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat die drei Männer am vergangenen Freitag vor, während oder nach der Tat (gegen 17:00 Uhr) im Bereich der Lindenstraße in Dittelbrunn beobachtet? Wer kann Angaben zu Fluchtfahrzeugen, zur Identität der Personen oder zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Hinweise gesucht: Sachdienliche Informationen nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 09721/202-1688 entgegen.
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