Wer kann Hinweise geben? – Lkw weicht auf A3 aus und kippt um – Unfallverursacher flüchtet

ABTSWIND, LKR. KITZINGEN – Auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Sattelzug nach einem Ausweichmanöver umgekippt. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:20 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste er plötzlich stark ab. Ein nachfolgender 29-jähriger polnischer Lkw-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei schaukelte sich der Anhänger des Sattelzugs auf. Das Gespann kippte schließlich auf die Fahrerseite und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ob es zu einer Berührung der beiden Lastwagen kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Autobahn musste für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr zeitweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. An der Anschlussstelle Wiesentheid wurde eine Umleitung eingerichtet. Zudem musste ein durch den Unfall entstandener Fahrbahnriss repariert werden. Die umgestürzte Sattelzugmaschine wurde mit einem Kran wieder aufgerichtet und abgeschleppt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302/910-0 zu melden.