Wer kann Hinweise geben? – Unfallflucht nach schwerem Motorradunfall – Polizei sucht schwarzen VW

BAD KISSINGEN – Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Bad Kissingen und Klaushof schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete mit einem schwarzen VW. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 19:45 Uhr war ein schwarzer VW auf der Staatsstraße 2792 von Bad Kissingen in Richtung Klaushof unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr.

Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin bremste daraufhin sofort ab und konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer reagierte jedoch zu spät und prallte auf das Heck des BMW.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Die 32-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Der 40-jährige Motorradfahrer, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Fahrer des schwarzen VW setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht nun Zeugen sowie Personen, die Angaben zum Fahrer des schwarzen VW machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.