Wer macht denn sowas? In Burkardroth wurde ein Apfelbaum angezündet – Gibt es Zeugen für die Brandlegung?

BURKARDROTH – Am Samstag, gegen 18:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einem Apfelbaum in Zahlbach alarmiert. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Im Zuge der Löscharbeiten erhärtete sich der Verdacht auf Sachbeschädigung durch Brandlegung, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/71490 zu melden.