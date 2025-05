Wer macht denn sowas? – SKF zahlt Tattoos!

GÖTEBORG / SCHWEINFURT – SKF hat seine Markenidentität modernisiert und präsentiert sich nun selbstbewusster und dynamischer. Erstmals seit 1908 wurde auch das ikonische SKF-Logo einem Facelifting unterzogen. Dies führt zu einer ungewöhnlichen Aktion des Unternehmens.

Das SKF-Logo genießt in der Branche hohes Ansehen und hat einige Menschen dazu inspiriert, es sich tätowieren zu lassen. Um diese Treue zu würdigen, bietet SKF diesen Fans an, ihre Tattoos an die neue Markenidentität anzupassen.

Einer der ersten, der dieses Angebot nutzte, ist József Mézes, ein SKF-Händler aus Ungarn. Er ließ sich nach 1994 und 2023 nun erneut das aktualisierte SKF-Logo direkt über seinem Herzen tätowieren. Mézes, auf dessen Schreibtisch ein Lagerexponat mit einem Gruß aus der deutschen „Wälzlager-Hauptstadt“ Schweinfurt steht, betont seine tiefe Verbundenheit zu SKF.

Die neue Markenidentität zeichnet sich durch ein subtil überarbeitetes Logo, ein lebendigeres Blau, eine neue Schriftart und ausdrucksstärkere Fotos aus.

Daniel Sjöstrand, Leiter Marke und Kampagnen bei SKF, erklärt: „Die Marke SKF repräsentiert alles, was unser Unternehmen ausmacht. Mit unserer Weiterentwicklung übernehmen wir die Verantwortung für die Auswirkungen der Aktualisierung einer so bekannten Marke und möchten unsere treuen Fans unterstützen.“

So können Sie Ihr Tattoo aktualisieren:

SKF-Tattoo-Besitzer können sich bis zum 31. Juli 2025 auf skf.com/tattoo registrieren, um ihr Tattoo an das neue Design anpassen zu lassen. Das Angebot gilt für die ersten 100 Bewerber. Die Tätowierung kann bei einem selbstgewählten Tätowierer unter Einhaltung der lokalen Vorschriften erfolgen.