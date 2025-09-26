Wer will das Café Kaiser übernehmen? – Landkreis Bad Kissingen sucht neuen Pächter ab dem Frühjahr
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen sucht einen neuen Pächter für das Café Kaiser am Eingang zur Fußgängerzone (Obere Marktstraße 6), da das elfjährige Pachtverhältnis mit der Familie Borst am 15. Februar 2026 endet. Der Landkreis ist offen für verschiedene Gastronomiekonzepte, würde aber eine Fortführung als traditionelles Café mit Straßeneisverkauf begrüßen.
Landrat Thomas Bold betonte, dass die Pachtdauer auf eine langfristige Dauer angelegt sein soll. Die Räumlichkeiten des Cafés unter dem großen Sitzungssaal des Landratsamtes bieten eine Gesamtfläche von knapp 320 Quadratmetern, wovon rund 200 Quadratmeter als Sitzfläche zur Verfügung stehen. Hinzu kommen 84 Quadratmeter überdachte Außensitzfläche.
Das bestehende Inventar kann von der Familie Borst gegen eine Ablöse übernommen werden. Zudem wäre es laut Landrat Bold wünschenswert, dass das Stammpersonal weiterbeschäftigt wird.
Interessenten können ihre Angebote bis zum 24. Oktober 2025 beim Landratsamt Bad Kissingen, Liegenschaftsverwaltung, Obere Marktstr. 6, 97688 Bad Kissingen, oder per E-Mail an Liegenschaften@kg.de einreichen. Nähere Auskünfte erteilt die Liegenschaftsverwaltung unter der Telefonnummer 0971/801-5090.
