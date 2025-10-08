Auto IU

Wer wird Schweinfurts Oberbürgermeister 2026? – Mach mit bei der zweiten Umfragerunde

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Fotos: 2fly4, Marc Hanson (Hofmann), Werner Christoffel (Schulte), Axel Schöll
SCHWEINFURTDas Rennen um das Amt des neuen Schweinfurter Oberbürgermeisters verspricht spannend zu werden, da die Ergebnisse der Spitzenkandidaten in einer ersten Umfragerunde recht eng beieinander lagen.

Trotz der herausfordernden Zeiten, die das Amt mit sich bringen dürfte, treten sechs Kandidaten an, um ins Rathaus einzuziehen und die Zukunft der Stadt zu gestalten. Die Kassen sind leer, daher wird es eine harte Aufgabe.

Die knappen Zahlen der ersten Runde deuten auf ein enges Rennen hin. Daher wird die Meinungsabfrage in einer zweiten Umfragerunde fortgesetzt, die bis Mitte Dezember läuft. Rechtzeitig vor den Weihnachtsferien werden wir diese dann auswerten.

Sag uns Deine Meinung. Wer ist Dein OB ab 2026:

OB-Wahl 2026

Sicherheitsabfrage: Wie viel ist 5*8?

Wer ist Dein(e) Oberbürgermeister(in) ab 2026*

Wer ist Dein(e) Oberbürgermeister(in) ab 2026*

Wie lautet Deine eMail-Adresse?*

Wie lautet Deine eMail-Adresse?*

Nur zur Sicherheit - wir werden Dir keine Nachrichten senden.

 

