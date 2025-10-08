Auto IU
Wer wird Schweinfurts Oberbürgermeister 2026? – Mach mit bei der zweiten Umfragerunde
SCHWEINFURT – Das Rennen um das Amt des neuen Schweinfurter Oberbürgermeisters verspricht spannend zu werden, da die Ergebnisse der Spitzenkandidaten in einer ersten Umfragerunde recht eng beieinander lagen.
Trotz der herausfordernden Zeiten, die das Amt mit sich bringen dürfte, treten sechs Kandidaten an, um ins Rathaus einzuziehen und die Zukunft der Stadt zu gestalten. Die Kassen sind leer, daher wird es eine harte Aufgabe.
Die knappen Zahlen der ersten Runde deuten auf ein enges Rennen hin. Daher wird die Meinungsabfrage in einer zweiten Umfragerunde fortgesetzt, die bis Mitte Dezember läuft. Rechtzeitig vor den Weihnachtsferien werden wir diese dann auswerten.
Sag uns Deine Meinung. Wer ist Dein OB ab 2026:
OB-Wahl 2026
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!