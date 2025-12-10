Werkstatt der Lebenshilfe in Sennfeld gestaltet Weihnachtskarten für das Landratsamt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper setzt seine Tradition der individuell gestalteten Weihnachtsgrußkarten fort: In diesem Jahr wurden die mehr als 400 Unikate von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werkstatt in Sennfeld gestaltet.
Der Landrat bedankte sich bei einem Besuch persönlich bei allen Beteiligten, bei dem stellvertretenden Werkstattleiter Andreas Roth sowie dem gesamten Team für die geleistete Arbeit.
„Hier vor Ort in der Werkstatt der Lebenshilfe Schweinfurt zeigt sich das ganze Jahr über, was es bedeutet, füreinander da zu sein, für Menschen mit und ohne Behinderung. Herzlichen Dank für diese so wertvolle Arbeit“, sagte Landrat Florian Töpper.
Über die Werkstatt Sennfeld
Die Werkstatt Sennfeld, eine Einrichtung der Lebenshilfe Schweinfurt, begleitet Menschen mit Behinderungen seit 1969 bei ihrer Teilhabe am Arbeitsleben. Dort sind rund 500 Menschen mit und ohne Behinderungen beschäftigt.
In der Manufaktur sind unter anderem eine Schreinerei und Schlosserei angesiedelt, und es werden Druck- und Laserarbeiten angeboten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen hochwertige Produkte, die teilweise weltweit exportiert werden. Die Produkte sind über den Werkstattladen und Onlineshop „Sennshop“ erhältlich. Im vergangenen Jahr hatten Schülerinnen und Schüler der Heide-Schule in Schwebheim die Grußkarten gestaltet.
