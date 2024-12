Werkzeugcontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

VEITSHÖCHHEIM / LKR. WÜRZBURG – Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in der Pont-Eveque-Allee in Veitshöchheim aufgebrochen.

Ein Arbeiter hatte die Baustelle gegen 10:00 Uhr verlassen und den Werkzeugcontainer mit einem Vorhängeschloss gesichert. Als er gegen 14:00 Uhr zurückkehrte, stand der Container offen und das Schloss war verschwunden. Aus dem Container wurde ein orangefarbener Motortrennschleifer der Marke Stihl im Wert von rund 2.500 Euro entwendet. Zum Abtransport des Geräts wurde möglicherweise ein Fahrzeug benutzt.

Die Polizei Würzburg-Land bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.