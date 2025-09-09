Werneck: 38-Jähriger ohne Führerschein, mit Alkohol und Drogen im Blut und ohne Zulassung unterwegs
WERNECK – Am Montagabend hat eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn 7 bei Werneck zu mehreren Anzeigen gegen einen 38-jährigen Autofahrer geführt. Die Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hatten den Mann angehalten und festgestellt, dass die Kennzeichen an seinem Fahrzeug auf ein anderes Auto zugelassen waren. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain.
Die Streife stoppte den grünen 3er BMW gegen 18:00 Uhr, als er auf der A 7 in Richtung Süden unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den BMW, sondern für einen Dacia ausgestellt waren.
Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zusätzlich schlug ein Drogenvortest auf Kokain positiv an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verantworten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!