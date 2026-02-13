Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

WARTMANNSROTH – Umfangreiche Ermittlungen der Hammelburger Polizei haben zur Überführung eines 68-jährigen Holzdiebes geführt, der seit September letzten Jahres Brennholz im Wert von über 1.700 Euro entwendet hatte. Nachdem die Suche nach dem Täter zunächst erfolglos geblieben war, lieferten technische Hilfsmittel Anfang Februar den entscheidenden Hinweis auf den Senior.

Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und räumte die Diebstähle von einem Lagerplatz im Bereich Wartmannsroth ein. Insgesamt entwendete er circa 12 Ster Brennholz.

Aufgrund des Beuteschadens und der wiederholten Taten muss sich der 68-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

