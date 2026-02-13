Auto IU

Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WARTMANNSROTH – Umfangreiche Ermittlungen der Hammelburger Polizei haben zur Überführung eines 68-jährigen Holzdiebes geführt, der seit September letzten Jahres Brennholz im Wert von über 1.700 Euro entwendet hatte. Nachdem die Suche nach dem Täter zunächst erfolglos geblieben war, lieferten technische Hilfsmittel Anfang Februar den entscheidenden Hinweis auf den Senior.

Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und räumte die Diebstähle von einem Lagerplatz im Bereich Wartmannsroth ein. Insgesamt entwendete er circa 12 Ster Brennholz.

Labus Long-Covid
LOS

Aufgrund des Beuteschadens und der wiederholten Taten muss sich der 68-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026

Mehr

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

13. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

13. Februar 2026
Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

13. Februar 2026
SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

13. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)