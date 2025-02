Wertgegenstände in Höhe von rund 10.000 Euro aus Wohnung gestohlen

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Wohnungseinbruch während Einkaufsbummel

Am Freitagnachmittag nutzte eine bislang unbekannte Person die kurze Abwesenheit einer 68-jährigen Bewohnerin, um in deren Wohnung in der Gerbergasse einzudringen. Die Geschädigte hatte ihre Wohnung zwischen 14:00 und 14:40 Uhr unversperrt gelassen, während sie ihre Einkäufe erledigte.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Von der unbekannten Person fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise oder auffällige Beobachtungen im genannten Zeitraum unter der Telefonnummer 09353/9741-0.