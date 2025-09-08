Wertgegenstände und Bargeld an falschen Polizeibeamten übergeben
HELMSTADT – Ein 81-jähriger Mann aus Helmstadt ist am Donnerstag und Freitag Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten wurde ihm vorgespiegelt, seine Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior übergab bei zwei Gelegenheiten Wertgegenstände und Bargeld. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Am Donnerstagnachmittag erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser forderte eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe für seine Tochter. Der Mann fiel auf die Masche herein und übergab gegen 20:00 Uhr einen roten Reisekoffer mit Wertgegenständen in einem niedrigen sechsstelligen Wert an eine Abholerin im Bereich der „Langen Höhe“.
Am darauffolgenden Tag wurde der Senior erneut kontaktiert und unter massiven Druck gesetzt. Gegen 11:45 Uhr übergab er in der Folge weiteren Schmuck und Bargeld an eine unbekannte Frau. Die Kriminalpolizei konnte eine Beschreibung der Abholerin erstellen, die vermutlich bei der ersten Übergabe anwesend war. Die Frau wird als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von schlanker, südländischer Statur beschrieben. Sie hatte schulterlanges, dunkles Haar und trug ein rotes T-Shirt, schwarze Leggings sowie einen knielangen Rock.
Die Abholerin soll gegen 21:30 Uhr in einen dunklen Ford C-Max oder S-Max mit weißem Aufdruck auf der Seite und im Heck eingestiegen sein und ist in unbekannte Richtung davongefahren. Die Kripo Würzburg bittet dringend um Hinweise zu der Frau oder dem Fluchtfahrzeug unter der Telefonnummer 0931/457-1732.
