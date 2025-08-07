Wertschätzende Worte für langjährige Mitarbeiter der Lebenshilfe-Wohnheime
SCHWEINFURT – In den Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt in der Gorch-Fock-Straße wurden am Freitag langjährige Mitarbeiter für ihre Treue und wertvolle Arbeit geehrt. Einrichtungsleiter Sascha Turtschany betonte, dass die Mitarbeiter jeden Tag Räume schaffen, in denen Menschen mit Behinderung sich entwickeln können. Die Mitarbeiter seien Anker und Kompass in einer Zeit, in der viele Menschen Orientierung suchen würden.
Zur Lebenshilfe Schweinfurt gehören insgesamt 22 Wohn- und Wohnpflegeheime in Schweinfurt, Hammelburg und Fuchsstadt sowie verschiedene Seniorentagesgruppen. Rund 300 Menschen mit Behinderung haben dort ihr Zuhause gefunden, was laut Turtschany der Verdienst der Mitarbeiter sei.
Für ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden Ursula Eschenbach, Marina Siegel, Maria Werner, Patrick Nöth, Ann-Kathrin Plotzki, Madeleine Hollmeyer, Birgit Reich und Frank Prockl geehrt.
Eine Auszeichnung für 20 Jahre erhielten Christine Fritz, Ursula Knüttel und Ann-Catrin Groh.
Für ihre 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden schließlich Markus Thein, Heike Hartmann und Birgid Schmitt geehrt.
