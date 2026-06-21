Wertvolles Gut Wasser sinnvoll sparen bei Hitze und Trockenheit
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Bewässerung des Gartens stellt Gartenbesitzer besonders in heißen Sommermonaten vor Herausforderungen. Brigitte Goss, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Schweinfurt, erläutert, wie man effizient gießt, den Wasserbedarf senkt und den Pflanzen trotz Trockenheit eine optimale Versorgung ermöglicht.
Die Grundregeln der Bewässerung
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Durchdringend statt oberflächlich: Tägliches, kurzes Gießen führt dazu, dass Wurzeln an der Oberfläche bleiben. Besser ist es, seltener, aber dafür durchdringend zu gießen. Als Faustregel gilt: 15 Liter pro Quadratmeter dringen etwa 15 cm tief in den Boden ein.
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Die richtige Uhrzeit: Gießen Sie idealerweise morgens zwischen 05:00 und 08:00 Uhr oder abends ab 20:00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist der Boden kühler, was die Verdunstungsverluste deutlich reduziert.
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Lockere Erde: Sorgen Sie für eine lockere Bodenstruktur, damit das Wasser in tiefere Schichten gelangen kann, wo es kühler ist und Nährstoffe bereitstehen.
Bewässerungssysteme und Technik
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Tropfschläuche: Diese legen die Wasseroberfläche weitgehend trocken und bringen das Wasser punktgenau und tief in den Boden. Nachteilig kann das Verstopfen der Öffnungen sein.
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Perl- oder Schwitzschläuche: Diese aus recyceltem Material bestehenden Schläuche können bis zu 30 cm tief eingegraben werden, verstopfen nicht und sind sehr langlebig. Sie eignen sich hervorragend für Staudenbeete, Hochbeete und Gewächshäuser.
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Wartung: Kontrollieren Sie regelmäßig Wasserhähne, Leitungen und Schlauchverbindungen auf Undichtigkeiten, um unnötigen Wasserverlust zu vermeiden.
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Tomaten-Trick: Eine eingegrabene, unten offene Milchtüte neben der Tomatenpflanze leitet das Gießwasser direkt an die Wurzel. Wichtig: Decken Sie die Öffnung ab, um zu verhindern, dass Kleintiere hineinfallen.
Strategische Planung im Garten
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Anbaupausen: Verzichten Sie bei extremer Hitze auf „durstige“ Kulturen wie Radieschen oder Kopfsalat. Eine Pause von Mitte August bis zum Spätsommer ist hier ratsam.
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Rasenpflege: Die Neuanlage von Rasen und Wildblumenwiesen sollte in den Monaten mit „r“ erfolgen (spätestens April, frühestens September). Braune Rasenflächen sind meist nicht vertrocknet, sondern ruhen nur – sie treiben nach Regenfällen in der Regel schnell wieder aus.
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Pflanzenauswahl: Setzen Sie auf trockenheitsverträgliche Stauden. Während Arten wie Rittersporn oder Phlox sehr viel Wasser benötigen, sind Taglilien, Prachtkerzen, Steppensalbei oder heimische Pflanzen wie Thymian und Blutstorchschnabel deutlich genügsamer. Grundsätzlich empfiehlt sich die Herbstpflanzung, damit die Pflanzen bis zum nächsten Sommer ein stabiles Wurzelnetz aufbauen können.
Bodenpflege und Nachhaltigkeit
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Mulchen: Eine Mulchschicht (z. B. aus Rasenschnitt, Häckselgut oder Laubkompost) schützt den Boden vor Verdunstung, schont das Bodenleben und erhöht langfristig den Humusgehalt, der wiederum als Wasserspeicher dient.
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Wasser sparen: Nutzen Sie konsequent Regenwasser. Auch „Grauwasser“ (z. B. ungewürztes Wasser, in dem Gemüse gewaschen wurde) kann zur Bewässerung verwendet werden.
Weitere Informationen und einen ausführlichen Bericht der Bayerischen Gartenakademie finden Interessierte auf der Website des Landratsamts Schweinfurt unter www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles.
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