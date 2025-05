Wettkämpfe im Laufen und Triathlon am 31. Mai und 1. Juni am Schweinfurter Baggersee

SCHWEINFURT – Am Samstag, den 31. Mai 2025, findet der 11. MainCityRun statt, präsentiert von der AOK und weiteren Partnern. Die Abteilung Laufen-Triathlon der TG 48 Schweinfurt organisiert die Schülerläufe (1,3 und 3,1 km), den Firmenlauf (5,3 km) sowie den 10 km-Lauf und den Halbmarathon. Die Strecken führen naturnah entlang des Schweinfurter Baggersees und durch das Schwebheimer Wäldchen. Es gibt Einzel-, Firmen-, Klassen- und Special Olympics-Wertungen.

Trainingsläufe: An den Sonntagen 11., 18. und 25. Mai, jeweils um 9 Uhr, bieten erfahrene Läufer der TG 48 Schweinfurt Trainingsläufe auf den 5 km- und 10 km-Strecken an. Treffpunkt ist am Nordufer des Baggersees (Wiese nahe des Segelvereins-Stegs). Jeder ist willkommen.

Triathlon-Meisterschaften: Am Sonntag, den 1. Juni 2025, richtet die TG 48 Schweinfurt zum vierten Mal den MainCityTriathlon aus, mit der DD Deutschen Dienstrad GmbH als neuem Namensgeber. Angeboten werden die Sprint- und Olympische Kurzdistanz für Einzelstarter und Staffeln. Ein besonderes Highlight ist die Ausrichtung der Deutschen (und Österreichischen/Schweizer) Meisterschaft im Para Triathlon sowie der Bayerischen Meisterschaft über die Sprintdistanz.

Anmeldungen: Sind bis zum 28. Mai 2025, 12 Uhr, unter www.maincityrun.de bzw. www.maincitytriathlon.de möglich. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich, sofern die Teilnehmerlimits nicht erreicht sind.