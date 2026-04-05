Whitney Houston Tribute im Regentenbau in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Das musikalische Vermächtnis der unvergessenen Whitney Houston kehrt mit dem Tribute-Event „One Moment In Time“ auf die Bühne zurück. Am Samstag, den 28. April 2028, können Fans die Welthits der Pop-Ikone um 19:30 Uhr live im historischen Regentenbau erleben.
Auch Jahre nach ihrem Tod im Februar 2012 bleibt Whitney Houston eine unerreichte Ikone des Pop, Soul und R&B. Die Show verspricht eine elektrisierende Performance, welche die unsterblichen Songs der Diva originalgetreu und mit großer Leidenschaft auf die Bühne bringt. Für das Publikum bietet sich die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und die Energie ihrer Musik noch einmal hautnah zu spüren.
Tickets für diesen besonderen Abend sind bereits an folgenden Stellen erhältlich:
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Tourist-Information Arkadenbau
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Telefonisch: 0971 8048-444
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Online: www.bad-kissingen.de/events
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E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de
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