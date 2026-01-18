Auto IU

Wichtig: Fahrplan-Änderungen bei Schulbusfahrten ab Montag, 19. Januar im Landkreis Schweinfurt

18. Januar 2026Letztes Update 18. Januar 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Montag, den 19. Januar 2026, treten im Landkreis Fahrplanänderungen im Schülerverkehr in Kraft. Um eine dauerhafte Pünktlichkeit der Schulfahrten sicherzustellen, wurden zahlreiche Abfahrtszeiten vorverlegt und Routenverläufe optimiert. Das Landratsamt bittet alle betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, sich rechtzeitig über die neuen Verbindungen zu informieren.

Die detaillierten Pläne und angepassten Fahrtwege sind ab sofort online unter www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren abrufbar. Da in der Übergangsphase noch geringfügige Nachjustierungen vorgenommen werden könnten, wird empfohlen, die Website in den kommenden Tagen regelmäßig auf Aktualisierungen zu prüfen. Die jeweiligen Schulen wurden bereits vorab über die spezifischen Änderungen informiert, um einen reibungslosen Start in die neue Woche zu ermöglichen.

Das Landratsamt Schweinfurt betont, dass man sich in einem intensiven Austausch mit den Verkehrsunternehmen befindet, um die Verlässlichkeit des Transports zum Unterricht und nach Hause weiter zu steigern. Ziel der Maßnahme ist es, verkehrsbedingte Verzögerungen durch die Vorverlegung kritischer Fahrten abzufangen. Fahrgäste werden ausdrücklich gebeten, die Aushänge an den Haltestellen und die digitalen Auskünfte aufmerksam zu beachten.

Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr – Zusammenstoß im Landkreis Hassberge

18. Januar 2026
Verhandlungen zwischen Stadt Schweinfurt und Initiatoren des Bürgerbegehrens über mögliche Veränderungen am neuen Stadtbussystems waren erfolgreich – Initiatoren nehmen Antrag zur Durchführung des Bürgerbegehrens zurück

18. Januar 2026
Junger Mann will in Niederwerrn Busscheibe einschlagen und setzt sich sogar ans Steuer – Ermittlungsverfahren eingeleitet

18. Januar 2026
Nach Wildunfall – Fehlende Absicherung führt zu Folgeunfällen in Mellrichstadt

18. Januar 2026
