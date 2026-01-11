Auto IU

Wichtig für Vereine: Anträge auf Vereinspauschale können ab sofort eingereicht werden

11. Januar 2026Letztes Update 11. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Schweinfurt können ab sofort die staatliche Vereinspauschale für das Jahr 2026 beantragen. Das Landratsamt Schweinfurt weist eindringlich darauf hin, dass als Ausschlussfrist Montag, der 02. März 2026, gilt. Bis zu diesem Stichtag müssen alle Anträge inklusive der erforderlichen Unterlagen entweder physisch im Landratsamt eingegangen sein oder durch einen Poststempel eines lizenzierten Dienstleisters nachweislich versendet worden sein, um im Förderverfahren berücksichtigt zu werden.

Eine wesentliche Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung des digitalen Antragsverfahrens: Erstmals haben die Verantwortlichen die Möglichkeit, die Vereinspauschale bequem online einzureichen. Vereine, die bereits im Vorjahr eine Förderung beantragt hatten, werden über die neuen Modalitäten und den Ablauf zusätzlich per Post informiert. Alle anderen interessierten Vereine können die notwendigen Formulare auf der Webseite des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/vereinspauschale herunterladen oder sich bei Fragen direkt an die Servicestelle Ehrenamt wenden.

Für eine persönliche Beratung oder die telefonische Anforderung der Unterlagen steht die Servicestelle unter der Rufnummer 09721/55-832 zur Verfügung. Alternativ können Anfragen per E-Mail an vereinspauschale@lrasw.de gerichtet werden. Da die Vereinspauschale eine wichtige finanzielle Stütze für die Vereinsarbeit im Landkreis darstellt, empfiehlt die Behörde eine frühzeitige Einreichung der Dokumente, um eventuelle Rückfragen noch vor dem Ablauf der Frist klären zu können.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Januar 2026Letztes Update 11. Januar 2026

Mehr

Berauscht am Steuer – Polizei leitet Ermittlungen ein

Berauscht am Steuer – Polizei leitet Ermittlungen ein

10. Januar 2026
Dachstuhlbrand eines Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt

Dachstuhlbrand eines Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt

10. Januar 2026
Wichtig für Vereine: Anträge auf Vereinspauschale können ab sofort eingereicht werden

Wichtig für Vereine: Anträge auf Vereinspauschale können ab sofort eingereicht werden

10. Januar 2026
2000 Euro für die Schweinfurter Kindertafel

2000 Euro für die Schweinfurter Kindertafel

10. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)