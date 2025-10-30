Wichtig in der dunklen Jahreszeit: E-Scooter können leicht übersehen werden – Vorsicht ist geboten

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit gilt es mehr Aufmerksamkeit für E-Scooter zu entwickeln. Die schlechte Sichtbarkeit von E-Scootern, insbesondere im Dunkeln, resultiert aus einer Kombination von fahrzeugtechnischen, verhaltensbedingten und physikalischen Faktoren:

Geringe Größe und Silhouette: E-Scooter sind im Vergleich zu Autos, LKWs oder sogar Fahrrädern sehr klein und schmal.

Ihre geringe Höhe und schmale Bauweise führen dazu, dass sie in der Dämmerung oder bei Nacht leicht hinter anderen Objekten oder im toten Winkel von Kraftfahrzeugen verschwinden. Die geringe Aufstandsfläche macht sie auch von der Seite schwer erkennbar. Beleuchtung und Reflektoren: Klein und niedrig montiert: Die gesetzlich vorgeschriebenen Front- und Rücklichter sowie die Reflektoren (vorne weiß, hinten rot, seitlich gelb) sind oft klein und sehr nah am Boden angebracht.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Front- und Rücklichter sowie die Reflektoren (vorne weiß, hinten rot, seitlich gelb) sind oft klein und sehr nah am Boden angebracht. Geringere Lichtleistung: Die Helligkeit der serienmäßigen Beleuchtung (oftmals Mindestanforderungen wie 10 Lux) ist im Vergleich zu Fahrzeugscheinwerfern (PKW, LKW) oft deutlich geringer und leuchtet die Fahrbahn nur minimal aus.

Die Helligkeit der serienmäßigen Beleuchtung (oftmals Mindestanforderungen wie 10 Lux) ist im Vergleich zu Fahrzeugscheinwerfern (PKW, LKW) oft deutlich geringer und leuchtet die Fahrbahn nur minimal aus. Fehlende Blinker: Obwohl Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger) mittlerweile erlaubt und empfohlen werden, sind sie in Deutschland nicht gesetzlich vorgeschrieben und fehlen daher bei vielen Modellen, was das Abbiegen für andere Verkehrsteilnehmer unvorhersehbar macht. Fahrerisches Verhalten und Kleidung: Dunkle Kleidung: Viele E-Scooter-Fahrer tragen gerade im Herbst und Winter dunkle Kleidung. Dunkel gekleidete Personen ohne Reflektoren sind bei Abblendlicht erst aus etwa 25 Metern Entfernung für Autofahrer sichtbar. Der Anhalteweg eines PKW bei 50 km/h beträgt jedoch ca. 28 Meter, was eine Kollision nahezu unvermeidbar macht.

Viele E-Scooter-Fahrer tragen gerade im Herbst und Winter dunkle Kleidung. Dunkel gekleidete Personen ohne Reflektoren sind bei Abblendlicht erst aus etwa 25 Metern Entfernung für Autofahrer sichtbar. Der Anhalteweg eines PKW bei 50 km/h beträgt jedoch ca. 28 Meter, was eine Kollision nahezu unvermeidbar macht. Fehlende Reflektoren an der Kleidung: Reflektierende Kleidung oder Accessoires (Warnwesten, reflektierende Bänder) können die Sichtbarkeit drastisch auf bis zu 140 Meter oder mehr erhöhen, werden aber oft nicht genutzt. Wahrnehmungsfaktoren im Straßenverkehr: Ablenkung und Gewöhnung: Kraftfahrer sind in städtischen Gebieten oft auf größere Fahrzeuge und Fußgänger fixiert. E-Scooter werden leicht übersehen, da sie sich schneller als Fußgänger, aber leiser und unauffälliger als PKW oder LKW bewegen.

Kraftfahrer sind in städtischen Gebieten oft auf größere Fahrzeuge und Fußgänger fixiert. E-Scooter werden leicht übersehen, da sie sich schneller als Fußgänger, aber leiser und unauffälliger als PKW oder LKW bewegen. Visueller Lärm: Im beleuchteten Stadtverkehr konkurrieren die kleinen E-Scooter-Lichter mit zahlreichen anderen Lichtquellen (Straßenlaternen, Werbetafeln, Schaufenster), wodurch ihre Sichtbarkeit zusätzlich beeinträchtigt wird.

Fazit und Empfehlungen

Die mangelnde Sichtbarkeit von E-Scootern bei Dunkelheit ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsdefizit. Es ist notwendig, die Wahrnehmbarkeit durch die Einhaltung und die Erweiterung der gesetzlichen Vorschriften sowie durch das eigenverantwortliche Handeln der Fahrer zu verbessern.

Für E-Scooter-Fahrer: Die Beleuchtung und Reflektoren vor jeder Fahrt auf Funktion und Sauberkeit prüfen. Helle und idealerweise reflektierende Kleidung tragen. Möglichst gut beleuchtete Wege wählen.



