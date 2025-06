Wichtig: V16-Warnleuten – Jetzt schon für den Sommerurlaub in Spanien vorsorgen

SPANIEN – Ab dem 1. Januar 2026 wird in Spanien die Nutzung der vernetzten V16-Warnleuchte, wie der LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT, für Fahrzeuge auf Autobahnen und Schnellstraßen verpflichtend sein.

Diese V16-Warnleuchten ersetzen die bisherigen Warndreiecke und sollen die Verkehrssicherheit erhöhen, indem sie bei Pannen oder Unfällen eine 360°-Warnbeleuchtung bieten und gleichzeitig den genauen Standort des Fahrzeugs in Echtzeit an die digitale Plattform DGT 3.0 übermitteln. Auch wenn die Leuchten heute noch nicht Pflicht sind, macht die Anschaffung für die eigenen Sicherheit auf jeden Fall Sinn.

Diese Datenübertragung ermöglicht es Rettungsdiensten und anderen Verkehrsteilnehmern, schneller und präziser auf Zwischenfälle zu reagieren. Die LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT von OSRAM ist eine solche zertifizierte Warnleuchte, die mit einer integrierten SIM-Karte ausgestattet ist und die Anforderungen der DGT 3.0 erfüllt. Die Lampen sind für rund 60€ im KFZ-Handel oder auch bei Amazon.de zu bekommen.

In Deutschland hingegen gibt es derzeit keine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung der V16-Warnleuchte, allerdings macht die Nutzung trotzdem Sinn, alleine um auf sich selbst im Falle eines Unfalls oder einer Panne richtig gut aufmerksam zu machen. Zu oft passieren weitere Unfälle, weil der nachkommende Verkehr Pannen- oder Unfallfahrzeuge zu spät erkennt.

Hierzulande bleibt das Mitführen eines Warndreiecks gemäß §53a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) weiterhin Pflicht. Dennoch könnten solche modernen Warnsysteme auch in Deutschland in Zukunft an Bedeutung gewinnen, insbesondere im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung im Straßenverkehr.

Es bleibt abzuwarten, ob und wann ähnliche Regelungen in Deutschland eingeführt werden, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.