Wichtige Informationen für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Schweinfurt zum Entsorgerwechsel
LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab dem 1. Oktober 2025 wird ein Wechsel in der Müllabfuhr im Landkreis Schweinfurt stattfinden. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung übernimmt die VEOLIA Umweltservice Süd GmbH & Co. KG die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Papiermülltonnen von der bisherigen Firma PreZero Service Mitte-West GmbH & Co. KG, die acht Jahre lang für den Landkreis tätig war.
Bei einem Termin am Veolia-Standort in Bergrheinfeld bedankte sich Landrat Florian Töpper beim bisherigen Dienstleister für die geleistete Arbeit. Er betonte, wie wichtig eine zuverlässige und umweltgerechte Entsorgung im Landkreis sei, und zeigte sich froh, mit Veolia einen verlässlichen Partner an der Seite zu wissen.
Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bleiben die Leerungstage der Tonnen unverändert. Es ist jedoch möglich, dass sich die Abholzeiten ändern. Während die Müllfahrzeuge in manchen Gemeindeteilen bisher am Nachmittag kamen, kann es künftig bereits um 6 Uhr morgens sein – und umgekehrt. Es ist daher ratsam, die Tonnen am jeweiligen Leerungstag in jedem Fall vor 6 Uhr bereitzustellen. Sollten zu Beginn in Einzelfällen Tonnen nicht geleert werden, erfolgt eine Nachleerung. Betroffene werden gebeten, sich dann direkt an die Firma VEOLIA zu wenden.
Bei Fragen und Problemen rund um die Tonnenleerung ist die Firma VEOLIA unter der Telefonnummer 09721 7917-15 erreichbar. Bei defekten Tonnen, Neubestellungen oder Abmeldungen können sich Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt an das Landratsamt wenden. Hierfür steht auch ein Online-Formular unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Faenderung-muelltonne zur Verfügung. Fragen zur Sperrmüllsammlung beantwortet das Landratsamt unter 09721/ 55-599.
Die Änderungen betreffen nicht die Gelben Tonnen oder Gelben Säcke. Hierfür ist der Landkreis nicht zuständig, sondern die Systembetreiber in Deutschland. In deren Auftrag sammelt ebenfalls die Firma VEOLIA ein. Bei Fragen dazu ist diese unter 0800 1836542 erreichbar. Im Rahmen des Auftrags wird das Unternehmen jährlich etwa 1,4 Millionen Tonnen leeren und dabei rund 24.000 t Abfall einsammeln.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!