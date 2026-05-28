Wichtige Säule bleibt an Bord: Linksverteidiger Nils Piwernetz verlängert beim 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Positive Nachrichten für alle Fans des 1. FC Schweinfurt 1905: Die Schnüdel treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und haben den Vertrag mit Linksverteidiger Nils Piwernetz verlängert. Der 26-Jährige, der bereits in der Aufstiegssaison 2024/25 eine tragende Rolle spielte, bleibt dem Verein somit auch nach dem personellen Umbruch erhalten.
Nils Piwernetz trägt seit 2023 das Trikot des FC 05 und absolvierte bislang 48 Regionalliga-Einsätze für die Grün-Weißen. Auch beim Start in die vergangene Drittliga-Saison stand der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete, ehemalige U18-Nationalspieler zunächst fest in der Startformation, ehe ihn ab dem 12. Spieltag eine schwere Verletzung inklusive zweier Operationen monatelang ausbremste.
Sportliche Leitung und Trainer absolut überzeugt
Die Verantwortlichen der Schnüdel zeigten sich nach den Verhandlungen glücklich über den Verbleib des Defensivspezialisten:
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Kaderplaner Jürgen Hein: „Bereits das erste Gespräch hat gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzungspause wieder an Bord ist, um anzugreifen. Er wird der Mannschaft mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben.“
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Trainer Jan Gernlein: „Nils und ich kennen uns als Gegner schon sehr lange, ich kenne ihn bereits aus seiner Zeit beim 1. FCN und fand ihn als Spieler immer spannend. Nach unseren Gesprächen war ich auch menschlich absolut überzeugt von ihm. Er will anpacken und aktiv auf dem Platz mitgestalten, darauf freuen wir uns alle sehr.“
Piwernetz blickt nach schwieriger Phase optimistisch nach vorn
Für den 26-Jährigen selbst war die abgelaufene Spielzeit aufgrund der langen Zwangspause eine mentale Geduldsprobe. Umso motivierter zeigt er sich nun im Hinblick auf die neue Saison:
„Mit dem Aufstieg in die 3. Liga haben wir uns natürlich alle mehr erhofft. Gerade für mich persönlich war es mit den zwei Operationen eine extrem schwierige Saison. In diesem Rahmen möchte ich mich auch nochmal bei allen Fans, Platzwarten, allen rund ums Team und allen anderen Helfern für den Zuspruch mir gegenüber, die Arbeit und die Stimmung in der vergangenen Saison bedanken. Ein riesiger Dank geht auch an das Therapie- und Trainingszentrum Next Level, die mich in den letzten Monaten ertragen haben und perfekt auf die neue Saison vorbereiten.“
– Nils Piwernetz
Die Ausrichtung der neuen Vereinsführung gab schließlich den Ausschlag für seine Unterschrift. Die Gespräche mit den neuen Vorständen, der sportlichen Leitung und dem Trainer hätten ihn sofort positiv gestimmt. Man werde wieder ein Team auf dem Platz erleben, das stolz darauf sei, für Schweinfurt zu spielen. Piwernetz kündigte an, beim anstehenden Umbruch vorangehen zu wollen, und richtete zeitgleich einen Appell an die Anhänger: „Wir brauchen euch auch nächste Saison!“
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