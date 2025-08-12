Wichtige Zeugen nach tödlichem Sturzgeschehen gesucht – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Nach einem Sturzgeschehen Anfang August in der Würzburger Innenstadt bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Im Fokus stehen dabei insbesondere zwei bislang unbekannte Zeugen, die möglicherweise entscheidende Hinweise zum Hergang des Vorfalls geben können.

Geschehen am 01. August

Zum derzeitigen Ermittlungsstand, kam es am Freitag, den 01. August gegen 22:10 Uhr, in der Kneipe „Am Hasenstall“ in der Juliuspromenade, zu einem Sturz eines 58-jährigen Mannes. Dabei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb der Geschädigte am 10. August im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Polizei wurde erst im Nachgang über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Wichtige Zeugen gesucht

Aussagen deuten darauf hin, dass eine bislang nicht bekannte Frau den Vorfall beobachtet und dem 58-jährigen Mann unmittelbar Erste Hilfe geleistet haben soll. Auch ein weiterer bisher unbekannter Zeuge, der im Nachgang des Vorfalls Kontakt mit dem Rettungsdienst aufnahm, könnte das Sturzgeschehen beobachtet haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der beteiligten Personen geben können, insbesondere die angesprochene Ersthelferin und den zweiten Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.