Auto IU

Wichtige Zeugin gesucht: Frau wird in Gerolzhofen sexuell belästigt

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026
Wichtige Zeugin gesucht: Frau wird in Gerolzhofen sexuell belästigt
Symbolbild von Diana Cibotari auf Pixabay
Sparkasse

GEROLZHOFEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine 24-jährige Frau ist am späten Montagnachmittag auf einem öffentlichen Fußweg Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Gegen 17:15 Uhr war die junge Frau auf dem neuen Verbindungsweg zwischen einem Supermarktparkplatz und der Kolpingstraße unterwegs, als sie unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen, umarmt und unsittlich berührt wurde. Trotz lautstarker Gegenwehr ließ der Täter zunächst nicht von ihr ab und holte sie sogar erneut ein, um sie festzuhalten; erst als eine Passantin auf die Situation aufmerksam wurde, ergriff der Mann die Flucht.

Die Polizei Gerolzhofen hat umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen jedoch nicht mehr antreffen. Der gesuchte Mann wird als etwa 170 cm groß mit kräftiger Statur und rundem Gesicht beschrieben. Er ist circa 40 Jahre alt, trägt einen Dreitagebart und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zum Tatzeitpunkt wirkte er alkoholisiert und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer Mütze bekleidet.

Ein besonderer Fokus der Ermittler liegt nun auf der Identifizierung der rettenden Zeugin. Es handelt sich um eine etwa 20-jährige Frau mit blonden Haaren und einer hellen Jacke, die durch ihre Anwesenheit vermutlich Schlimmeres verhinderte. Die Polizei bittet diese wichtige Zeugin sowie andere Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich dringend unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden. Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann dabei helfen, den Täter zu identifizieren und weitere Übergriffe im Stadtgebiet zu verhindern.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026

Mehr

Schweinfurt und Üchtenhausen: Scheibe eingeschlagen und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt und Üchtenhausen: Scheibe eingeschlagen und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

14. Januar 2026
Dachdecker: Seit Januar gibt es mehr Lohn für höchste Jobs

Dachdecker: Seit Januar gibt es mehr Lohn für höchste Jobs

14. Januar 2026
Über 120.000 weitergegebene Einzelteile: Schweinfurter Rotkreuz‑Läden ziehen erfolgreiche Bilanz für 2025

Über 120.000 weitergegebene Einzelteile: Schweinfurter Rotkreuz‑Läden ziehen erfolgreiche Bilanz für 2025

14. Januar 2026
Tatort Supermarktplatz – PKW-Aufbrecher in Untersuchungshaft

Tatort Supermarktplatz – PKW-Aufbrecher in Untersuchungshaft

14. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)