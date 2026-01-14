Wichtige Zeugin gesucht: Frau wird in Gerolzhofen sexuell belästigt
GEROLZHOFEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine 24-jährige Frau ist am späten Montagnachmittag auf einem öffentlichen Fußweg Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Gegen 17:15 Uhr war die junge Frau auf dem neuen Verbindungsweg zwischen einem Supermarktparkplatz und der Kolpingstraße unterwegs, als sie unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen, umarmt und unsittlich berührt wurde. Trotz lautstarker Gegenwehr ließ der Täter zunächst nicht von ihr ab und holte sie sogar erneut ein, um sie festzuhalten; erst als eine Passantin auf die Situation aufmerksam wurde, ergriff der Mann die Flucht.
Die Polizei Gerolzhofen hat umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen jedoch nicht mehr antreffen. Der gesuchte Mann wird als etwa 170 cm groß mit kräftiger Statur und rundem Gesicht beschrieben. Er ist circa 40 Jahre alt, trägt einen Dreitagebart und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zum Tatzeitpunkt wirkte er alkoholisiert und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer Mütze bekleidet.
Ein besonderer Fokus der Ermittler liegt nun auf der Identifizierung der rettenden Zeugin. Es handelt sich um eine etwa 20-jährige Frau mit blonden Haaren und einer hellen Jacke, die durch ihre Anwesenheit vermutlich Schlimmeres verhinderte. Die Polizei bittet diese wichtige Zeugin sowie andere Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich dringend unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden. Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann dabei helfen, den Täter zu identifizieren und weitere Übergriffe im Stadtgebiet zu verhindern.
