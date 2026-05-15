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Wichtiger Hinweis: Besucherparkplatz am Landratsamt Schweinfurt gesperrt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Wer am kommenden Montag einen Termin im Landratsamt Schweinfurt hat, muss sich auf eine geänderte Parksituation einstellen. Der große Besucherparkplatz ist am 18. Mai 2026 für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt.
Grund für die Maßnahme ist die konstituierende Sitzung des Kreistags, die an diesem Tag im Landratsamt stattfindet.
Ausweichmöglichkeiten nutzen
Die Sperrung gilt ganztägig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten:
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Die aufgestellten Hinweisschilder strikt zu beachten.
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Auf umliegende Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen.
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Nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, um Verzögerungen bei Terminen zu vermeiden.
Ab Dienstag steht der Parkplatz den Besuchern des Amtes wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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