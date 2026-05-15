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Wichtiger Hinweis: Besucherparkplatz am Landratsamt Schweinfurt gesperrt

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Wichtiger Hinweis: Besucherparkplatz am Landratsamt Schweinfurt gesperrt
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

LANDKREIS SCHWEINFURT – Wer am kommenden Montag einen Termin im Landratsamt Schweinfurt hat, muss sich auf eine geänderte Parksituation einstellen. Der große Besucherparkplatz ist am 18. Mai 2026 für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt.

Grund für die Maßnahme ist die konstituierende Sitzung des Kreistags, die an diesem Tag im Landratsamt stattfindet.

Ausweichmöglichkeiten nutzen

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Die Sperrung gilt ganztägig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten:

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  • Die aufgestellten Hinweisschilder strikt zu beachten.

  • Auf umliegende Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen.

  • Nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, um Verzögerungen bei Terminen zu vermeiden.

Ab Dienstag steht der Parkplatz den Besuchern des Amtes wieder wie gewohnt zur Verfügung.

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