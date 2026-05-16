Auto IU

Wichtiger Hinweis: Besucherparkplatz am Landratsamt Schweinfurt gesperrt

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Wichtiger Hinweis: Besucherparkplatz am Landratsamt Schweinfurt gesperrt
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

LANDKREIS SCHWEINFURT – Wer am kommenden Montag einen Termin im Landratsamt Schweinfurt hat, muss sich auf eine geänderte Parksituation einstellen. Der große Besucherparkplatz ist am 18. Mai 2026 für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt.

Grund für die Maßnahme ist die konstituierende Sitzung des Kreistags, die an diesem Tag im Landratsamt stattfindet.

Ausweichmöglichkeiten nutzen

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Die Sperrung gilt ganztägig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Die aufgestellten Hinweisschilder strikt zu beachten.

  • Auf umliegende Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen.

  • Nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, um Verzögerungen bei Terminen zu vermeiden.

Ab Dienstag steht der Parkplatz den Besuchern des Amtes wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026

Mehr

Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

16. Mai 2026
Brand in Obdachlosenunterkunft: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden in der Zellerau

Brand in Obdachlosenunterkunft: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden in der Zellerau

16. Mai 2026
Parkplatz-Rempler in Ostheim: 5.000 Euro Schaden und Unfallflucht

Parkplatz-Rempler in Ostheim: 5.000 Euro Schaden und Unfallflucht

16. Mai 2026
Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen

Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen

16. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)