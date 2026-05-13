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Wichtiger Hinweis: Verschiebungen der Müllabfuhr durch Christi Himmelfahrt
SCHWEINFURT – Der bevorstehende Feiertag am Donnerstag, 14. Mai, führt zu Änderungen im Zeitplan der Schweinfurter Abfallentsorgung. Betroffen ist insbesondere das Abfuhrgebiet „b“.
Um sicherzustellen, dass alle Tonnen geleert werden, verschieben sich die Termine wie folgt:
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Donnerstag, 14. Mai (Feiertag): Die Abfuhr entfällt und wird am Freitag, 15. Mai, nachgeholt.
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Freitag, 15. Mai: Die reguläre Freitags-Abholung verschiebt sich auf Samstag, 16. Mai.
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Tonnen am jeweiligen Ersatztermin rechtzeitig bereitzustellen.
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Kontakt bei Rückfragen
Sollten Sie unsicher sein, wann Ihr Abfuhrbezirk an der Reihe ist, hilft das Team der Abfallberatung gerne weiter:
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Telefon: 09721 51-580
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E-Mail: abfallberatung@schweinfurt.de
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