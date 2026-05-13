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Wichtiger Hinweis: Verschiebungen der Müllabfuhr durch Christi Himmelfahrt

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Wichtiger Hinweis: Verschiebungen der Müllabfuhr durch Christi Himmelfahrt
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SCHWEINFURT – Der bevorstehende Feiertag am Donnerstag, 14. Mai, führt zu Änderungen im Zeitplan der Schweinfurter Abfallentsorgung. Betroffen ist insbesondere das Abfuhrgebiet „b“.

Um sicherzustellen, dass alle Tonnen geleert werden, verschieben sich die Termine wie folgt:

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Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Tonnen am jeweiligen Ersatztermin rechtzeitig bereitzustellen.

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Kontakt bei Rückfragen

Sollten Sie unsicher sein, wann Ihr Abfuhrbezirk an der Reihe ist, hilft das Team der Abfallberatung gerne weiter:

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