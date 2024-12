Wichtiges Instrument für die Arbeit der Kommunen

SCHWEINFURT – Die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel zeigt sich erfreut über die Steigerung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Schweinfurt, den Landkreis Schweinfurt und die Gemeinden ihres Stimmkreises. Für das Jahr 2025 erhalten diese insgesamt 76.469.440 Euro – eine Erhöhung um 3,7 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgeteilt entfallen 15.589.872 Euro auf die Stadt Schweinfurt, 26.861.724 Euro auf den Landkreis und 34.017.844 Euro auf die Gemeinden des Stimmbezirks. Gießübel betont, dass die erhöhten Zuweisungen den Kommunen in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten finanziellen Spielraum verschaffen. „In Zeiten steigender Kosten und stagnierender Steuereinnahmen zeigt der Freistaat Bayern Solidarität mit den Kommunen. Diese Zuweisungen sind essenziell, um wichtige Aufgaben zu erfüllen und weiterhin in die Zukunft investieren zu können“, so die Abgeordnete.

Die Schlüsselzuweisungen stellen eine wichtige, flexibel einsetzbare Einnahmequelle für Kommunen dar und stärken die kommunale Selbstverwaltung. Landesweit belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für 2025 auf 4,85 Milliarden Euro – eine Erhöhung von 408,8 Millionen Euro (+9,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Laut Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sind sie der größte Einzelposten im kommunalen Finanzausgleich.

Schlüsselzuweisungen für Gemeinden im Detail:

Bergrheinfeld: 1.726.356 Euro

Dittelbrunn: 3.520.096 Euro

Euerbach: 842.268 Euro

Geldersheim: 1.274.620 Euro

Gochsheim: 1.759.328 Euro

Grafenrheinfeld: 27.036 Euro

Grettstadt: 1.574.324 Euro

Niederwerrn: 4.942.720 Euro

Poppenhausen: 1.886.436 Euro

Röthlein: 1.101.308 Euro

Schonungen: 3.435.624 Euro

Schwanfeld: 706.644 Euro

Schwebheim: 715.880 Euro

Sennfeld: 65.668 Euro

Stadtlauringen: 1.709.680 Euro

Üchtelhausen: 1.913.940 Euro

Waigolshausen: 1.291.664 Euro

Wasserlosen: 1.728.276 Euro

Werneck: 3.292.048 Euro

Wipfeld: 503.928 Euro

Gießübel unterstreicht, dass diese Mittel den Kommunen helfen, ihre Aufgaben weiterzuführen und passgenaue Angebote für ihre Bürger:innen vor Ort zu schaffen.