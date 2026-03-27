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Widerruf der Vermisstenfahndung: 62-Jährige leblos aufgefunden

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026
Widerruf der Vermisstenfahndung: 62-Jährige leblos aufgefunden
Bild von Goran Horvat auf Pixabay
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GEROLZHOFEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Suche nach einer seit Sonntag vermissten 62-jährigen Frau aus Gerolzhofen hat ein trauriges Ende gefunden. Wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen mitteilt, konnte die Frau nur noch leblos aufgefunden werden.

Die Seniorin hatte am Sonntagvormittag ihre Wohnung mit ihrem Pkw verlassen. Da eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die sich zuletzt auf den Raum Dettelbach und Umgebung konzentrierten.

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Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

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