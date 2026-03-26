Auto IU
Widerruf der Vermisstenfahndung: 62-Jährige leblos aufgefunden
GEROLZHOFEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Suche nach einer seit Sonntag vermissten 62-jährigen Frau aus Gerolzhofen hat ein trauriges Ende gefunden. Wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen mitteilt, konnte die Frau nur noch leblos aufgefunden werden.
Die Seniorin hatte am Sonntagvormittag ihre Wohnung mit ihrem Pkw verlassen. Da eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die sich zuletzt auf den Raum Dettelbach und Umgebung konzentrierten.
Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!