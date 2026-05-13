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Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – In den frühen Morgenstunden des Samstags (9. Mai) kam es im Würzburger Hauptbahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei. Ein 40-jähriger Mann versuchte zunächst, eine laufende polizeiliche Maßnahme zu stören, und griff die Beamten schließlich körperlich an.

Gegen 03:35 Uhr wurden die Bundespolizisten auf den Mann aufmerksam, da er eine andere polizeiliche Kontrolle behinderte. Als die Beamten ihn daraufhin selbst kontrollieren wollten, zeigte er sich äußerst unkooperativ: Er verzögerte die Identitätsfeststellung und gab gegenüber den Einsatzkräften falsche Personalien an.

Angriff während der Kontrolle

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Die Situation eskalierte weiter, als der 40-jährige Deutsche einen der Beamten plötzlich angriff und versuchte, diesen zu umklammern. Nur durch das schnelle Eingreifen der weiteren Einsatzkräfte konnte der Angriff unmittelbar abgewehrt werden. Dem Mann wurden daraufhin Handfesseln angelegt, und er wurde zur Dienststelle gebracht.

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Ermittlungsverfahren eingeleitet

Auf der Wache konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führten die Beamten zudem eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Erst nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Der 40-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Zusätzlich wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Angabe falscher Namensdaten eingeleitet.

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