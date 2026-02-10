Auto IU

Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 46-Jähriger attackiert Bundespolizisten

Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 46-Jähriger attackiert Bundespolizisten
WÜRZBURG – Am Freitagabend leistete ein 46-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof massiven Widerstand gegen eine Kontrolle der Bundespolizei und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der alkoholisierte Mann, der mit 0,94 Promille unterwegs war, kam einem Platzverweis nicht nach und attackierte stattdessen die Einsatzkräfte, was zu seiner vorläufigen Festnahme unter Anwendung von Zwang führte.

Während der polizeilichen Maßnahme verhielt sich der türkische Staatsangehörige äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Bei der anschließenden Fesselung zog sich der bereits polizeibekannte Angreifer Schürfwunden an Kopf und Knie zu, während ein Bundespolizist ebenfalls leichte Verletzungen erlitt, jedoch dienstfähig blieb. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes, des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg, die für die Sicherheit der Bahnanlagen in ganz Unterfranken zuständig ist, setzt die Ermittlungen zum genauen Hergang fort. Informationen zur Arbeit der Behörde findest du unter www.bundespolizei.de

