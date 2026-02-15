Widerstand auf Faschingsgelände: 22-Jähriger verletzt Polizeibeamten
HEUSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf einem Faschingsgelände in Heustreu zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 22-jähriger Mann einen Sicherheitsmitarbeiter geschlagen hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Rödelmaierstraße, nachdem der Mann zuvor aus einem Festzelt begleitet worden war.
Bei seiner Festnahme durch die Polizei leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, beleidigte die Einsatzkräfte und trat nach ihnen, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der junge Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.
