Auto IU

Widerstand auf Faschingsgelände: 22-Jähriger verletzt Polizeibeamten

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Widerstand auf Faschingsgelände: 22-Jähriger verletzt Polizeibeamten
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

HEUSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf einem Faschingsgelände in Heustreu zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 22-jähriger Mann einen Sicherheitsmitarbeiter geschlagen hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Rödelmaierstraße, nachdem der Mann zuvor aus einem Festzelt begleitet worden war.

Bei seiner Festnahme durch die Polizei leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, beleidigte die Einsatzkräfte und trat nach ihnen, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der junge Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026

Mehr

Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz

Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz

16. Februar 2026
Asmus trifft zur Entscheidung: Mighty Dogs holen sich Spiel drei

Asmus trifft zur Entscheidung: Mighty Dogs holen sich Spiel drei

16. Februar 2026
Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

16. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

16. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)