Widerstand gegen Bundespolizei nach Streitigkeiten im Hauptbahnhof Würzburg
WÜRZBURG – In der Nacht von Freitag auf Samstag sind ein 20-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter am Würzburger Hauptbahnhof massiv auf Beamte der Bundespolizei losgegangen. Nachdem die Polizisten ursprünglich schlichtend in einen Streit eingreifen wollten, eskalierte die Situation so weit, dass beide Tatverdächtigen unter Einsatz von Gewalt gefesselt und vorläufig festgenommen werden mussten.
Während der Kontrolle verhielten sich die jungen Männer zunehmend aggressiv und schlugen sowie traten nach den Einsatzkräften. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand. Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Handgemenge Verletzungen an der Hand, konnte seinen Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus jedoch fortsetzen.
Gegen die beiden Tatverdächtigen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, leitet die Bundespolizeiinspektion Würzburg nun Ermittlungsverfahren ein. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff und Beleidigung.
