Widerstand und Sachbeschädigung nach Körperverletzung – Gibt es Zeugen in Würzburg?

WÜRZBURG/INNENSTADT – In den frühen Morgenstunden des 02.03.2025 kam es in einer Diskothek in der Augustinerstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 32-Jähriger zunächst selbst Opfer einer Körperverletzung wurde.

Der Streit verlagerte sich anschließend vor die Diskothek und eskalierte weiter, als der Mann in Begleitung mehrerer unbekannter Personen durch den Zirkhof in die Büttnerstraße lief und dort mehrere Autos durch Tritte und Schläge beschädigte.

Beim Eintreffen der Polizei attackierte der 32-Jährige einen Beamten und widersetzte sich seiner Festnahme mit Schlägen und Tritten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Während des Einsatzes wurden die Polizisten auch von mehreren Diskothekenbesuchern verbal angegangen.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Bei ihm wurde zudem Kokain sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.